Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Osmaniye'de yarıyıl tatilinin sonunda 453 okulda 138 bin 402 öğrenci, eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşan öğrenciler, ders başı yaptı.

Adana, Mersin, Hatay ile Osmaniye'de yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

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