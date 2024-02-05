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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

        Adana, Mersin, Hatay ile Osmaniye'de yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:17 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:17
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
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        Adana, Mersin, Hatay ile Osmaniye'de yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

        Adana'da tatilden çıkan öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına gitti.

        Merkez Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulu'nda öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuyup sınıflarına geçti.

        Mersin'in Mezitli ilçesinde öğrenciler, Viranşehir 75. Yıl Ortaokulu'nda bir araya geldi.

        Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşan öğrenciler, ders başı yaptı.

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de tatilin ardından ilk ders zili çaldı.

        Beyhan Gencay Ortaokulu'nda öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflarına alındı.

        Osmaniye'de yarıyıl tatilinin sonunda 453 okulda 138 bin 402 öğrenci, eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

        Sabah saatlerinde aileleriyle Salih Bahçeli İlkokulu'nun yolunu tutan öğrenciler, tören sonrasında dersliklere geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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