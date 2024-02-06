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        Adana'da okul servis araçlarının sürücülerine eğitim verildi

        Adana'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin başlaması dolayısıyla okul servis araçlarının sürücülerine yönelik eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:26 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:43
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        Adana'da okul servis araçlarının sürücülerine eğitim verildi
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        Adana'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin başlaması dolayısıyla okul servis araçlarının sürücülerine yönelik eğitim verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle "Her şey yolunda" sloganıyla Adana Ticaret Odası (ATO) Konferans Salonu'nda eğitim programı düzenlendi.

        Trafik ekipleri, öğrencilerin okullarına güven içinde gitmesi ve evlerine huzur içinde dönmesi hedefiyle sürücülere bilgilendirmede bulundu.

        215 sürücünün katıldığı programda, okul servis araçlarında aranan şartlar, taşımacının yükümlülükleri, trafikte sürüş psikolojisi, trafik güvenliği, okul servis araçlarının denetimi gibi konularda eğitim verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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