Adana'da okul servis araçlarının sürücülerine eğitim verildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle "Her şey yolunda" sloganıyla Adana Ticaret Odası (ATO) Konferans Salonu'nda eğitim programı düzenlendi.

Adana'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin başlaması dolayısıyla okul servis araçlarının sürücülerine yönelik eğitim verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.