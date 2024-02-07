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        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası verildi

        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 5 sanıktan 3'ü, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:48
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        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası verildi
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        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 5 sanıktan 3'ü, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar A.B, İ.B, Y.K, Ö.C. ve Y.K. ile avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarınının tespit edildiğini belirtti. Sanıkların "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduklarının belirlendiğini kaydeden savcı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

        Haklarındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar Y.K, Ö.C. ve Y.K'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. A.B. ve İ.B'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmeden mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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