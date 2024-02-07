Adana'da 7 silah ve çelik yelek ele geçirilen evdeki 3 kişiden 1'i tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ruhsatsız 7 silah ve çelik yelek ele geçirilen evdeki 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ruhsatsız 7 silah ve çelik yelek ele geçirilen evdeki 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğunu belirledi.
Ekipler, operasyon düzenledikleri evde ruhsatsız 6 tabanca, 1 av tüfeği, 10 şarjör, bu silahlara ait 137 mermi ve 112 kartuş ile çelik yelek ele geçirildi.
Bunun üzerine evdeki Beran T, Serdal T. ve Berke A. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Beran T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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