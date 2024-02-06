Adana'da, depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Adana'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, çeşitli programlarla anıldı.

Depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın da olduğu alanda mevlit okutuldu.

Merkez Çukurova ilçesinde de İller Bankası Kavşağı'nda toplanan grup, Mavi Bulvar'a kadar yürüyerek depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Grup adına açıklama yapan depremzede Gizem Çetin, yürüyüşe destek olan herkese teşekkür ederek, "Biz hepimiz birlikte çok güçlüyüz. Bu acı olay sadece bizi değil, birçok aileyi derinden etkiledi. Milli birlik ve dayanışma ruhu içerisinde bu zorlu süreçte birbirimize destek olmalıyız." dedi.

Kozan ilçesi Ahmet Yesevi Camisi'nde de gerçekleştirilen programda, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.