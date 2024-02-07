Adana'da tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
Adana'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
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