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        Adana'da tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Adana'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:20
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        Adana'da tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Adana'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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