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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 10:01 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:11
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj, Dumlupınar ve Söğütlü mahallelerindeki 4 ikamete operasyon düzenledi.

        Evlerdeki aramalarda, yatak, valiz ve buzdolabı gibi yerlere gizlenmiş 4 kilo 793 gram sentetik uyuşturucu, 508 gram esrar, 422 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 65 mermi ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

        Narkotik ekipleri, ikametlerdeki Serkan F, Özel Ö, Ali P. ve Ünal Y'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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