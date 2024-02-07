Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj, Dumlupınar ve Söğütlü mahallelerindeki 4 ikamete operasyon düzenledi.
Evlerdeki aramalarda, yatak, valiz ve buzdolabı gibi yerlere gizlenmiş 4 kilo 793 gram sentetik uyuşturucu, 508 gram esrar, 422 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 65 mermi ile 3 hassas terazi ele geçirildi.
Narkotik ekipleri, ikametlerdeki Serkan F, Özel Ö, Ali P. ve Ünal Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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