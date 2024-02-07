Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Evlerdeki aramalarda, yatak, valiz ve buzdolabı gibi yerlere gizlenmiş 4 kilo 793 gram sentetik uyuşturucu, 508 gram esrar, 422 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 65 mermi ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

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