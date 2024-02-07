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        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası

        Adana'da sosyal medyadan "düşük miktarda yasal bahis oynayarak yüksek miktarda kazanç elde etme" vaadiyle bir kişiyi 37 bin 705 lira dolandırdıkları öne sürülen 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis ve 125'er bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:11 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:11
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        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası
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        Adana'da sosyal medyadan "düşük miktarda yasal bahis oynayarak yüksek miktarda kazanç elde etme" vaadiyle bir kişiyi 37 bin 705 lira dolandırdıkları öne sürülen 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis ve 125'er bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.G. ve E.E. ile müşteki A.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

        Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık M.G'nin sosyal medya üzerinden tanıştığı müşteki A.Ö'ye kendisinin kurduğunu öne sürdüğü bahis sitesinde "düşük miktarda yasal bahis oynayarak yüksek miktarda kazanç elde etme" vaadinde bulunduğunu, A.Ö'nün de sanık M.G'nin yönlendirmesi ile diğer sanık E.E'nin banka hesabına 37 bin 705 lira gönderdiğini belirtti.

        Savcı, para yatırıldıktan sonra sanıkların müşteki ile irtibatlarını kopardıklarını da bildirerek, M.G. ve E.E'nin "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

        Savunması alınan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

        Müşteki A.Ö'de zararının giderilmediğini söyleyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmalarını talep ettiğini belirtti.

        Mahkeme heyeti de "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis ve 125'er bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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