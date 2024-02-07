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        Adana'da FETÖ'den aranan 1'i avukat, 3 kişi yakalandı

        ADANA´da polis, yaptığı operasyonlarla FETÖ firarisi 1´i avukat, 3 kişiyi yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:20
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        Adana'da FETÖ'den aranan 1'i avukat, 3 kişi yakalandı
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        ADANA´da polis, yaptığı operasyonlarla FETÖ firarisi 1´i avukat, 3 kişiyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ firarisi olduğu tespit edilen 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonlarda 6 yıl önce hakkında örgüt üyeliği suçundan yakalama kararı verilen Süleyman Danyel K.´yi yurt dışından geldiği uçakla Adana Havalimanı´nda, eski öğretmen Emel U. (31) ile eski avukat Uğur T.'yi (44) gizlendikleri adreslerinde gözaltına aldı.

        Süleyman Danyel K.'nin örgüt tarafından polis kolejine öğrenci olarak yerleştirildiği, daha sonra burayla ilişiğinin kesildiği, kod isim kullandığı, ankesörlü hatlardan ardışık arandığı ve sohbet toplantılarına katıldığı, Emel U.´yu 'abla' olarak örgüt ile bağlantılı kurumlarda öğretmenlik yaptığı, eski avukat Uğur T.'nin ise örgüt üyeliği suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı bildirildi. Süleyman Danyel K., Emel U. ve Uğur T., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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