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        Adana'da uyuşturucu satışı ve imalatına 4 tutuklama

        ADANA'dauyuşturucu satışı ve imalatına yönelik 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:20
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        Adana'da uyuşturucu satışı ve imalatına 4 tutuklama
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        ADANA'dauyuşturucu satışı ve imalatına yönelik 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenibaraj, Dumlupınar ve Söğütlü mahallelerindeki 4 farklı adrese uyuşturucu satışı ve imalatına yönelik operasyon düzenledi. Serkan F., Özel Ö., Ali P. ve Ünal Y. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 kilo 293 gram metamfetamin, 422 sentetik hap, 80,34 gram sıvı sentetik kannabinoid hammaddesi, 420 gram sentetik kannabinoid, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 65 fişek, 508 gram esrar ve 341 gram metamfetamin çoğaltmada kullanılan katkı maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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