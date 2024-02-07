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        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir'den, Çukurova'ya ziyaret

        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, merkez Çukurova ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 13:27 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:37
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        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir'den, Çukurova'ya ziyaret
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        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, merkez Çukurova ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kocaispir, ilçedeki programı kapsamında ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinledi.

        Sonrasında MHP İl Başkanlığının düzenlediği 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümü etkinliklerine katılan Kocaispir, partililerle buluştu.

        Kocaispir, seçim çalışmalarına değinerek Adana'da 15 ilçenin tamamını alacaklarını kaydetti.

        Ziyaretlerinde Kocaispir'e, MHP Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler de eşlik etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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