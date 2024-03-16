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        Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

        Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 19:06 Güncelleme: 16.03.2024 - 19:06
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        Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
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        Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'ndeki sulama kanalında, ihbar üzerine ekiplerce çıkarılan cesedin İlhan İşci'ye (64) ait olduğu belirlendi.

        Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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