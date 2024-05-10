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        Adana'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 22:01 Güncelleme: 10.05.2024 - 22:01
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        Adana'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Ahmet Ağaçdelen (54) yönetimindeki 01 UD 321 plakalı otomobil, Kozan-Kadirli kara yolu Faydalı Mahallesi civarında sürücüsü henüz tespit edilemeyen 80 AZ 762 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Ahmet Ağaçdelen, Mustafa Talha Durmuş (24), Abdussamed Yiğit (26), Osman Efe Ağaçdelen (15), Adem Yiğit (59), Esme Durmuş (54) yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Ahmet Ağaçdelen burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kaza yerindeki incelemelerin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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