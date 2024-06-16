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        Adana'da damdan atlayan kurbanlık keçi tele takıldı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kurbanlık keçi, kesilmek üzereyken damdan atlayınca tele takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 14:28 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:28
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        Adana'da damdan atlayan kurbanlık keçi tele takıldı
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kurbanlık keçi, kesilmek üzereyken damdan atlayınca tele takıldı.

        Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir kurbanlık keçi sahibi tarafından kesilmek üzere iki katlı müstakil evin damına çıkarıldı.

        Keçi, kesileceği sırada kasabın elinden kurtularak damdan atladı.

        Kasap ve kurbanlığın sahibi sokağa baktıklarında keçinin evin önünden geçen telefon teline boynuzundan takılarak havada asılı kaldığını fark etti.

        Daha sonra keçi, olay yerine getirilen kamyonun üzerine çıkan kişilerce bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Keçinin kurtarıldıktan sonra kasap tarafından kesildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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