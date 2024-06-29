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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 09:32 Güncelleme: 29.06.2024 - 09:32
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve uyuşturucu maddede kullanıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

        Bir iş hanında yapılan aramada, 672 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, K.B, B.C, M.E.S. ve M.E. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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