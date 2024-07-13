Adana'da bir kişinin iş yerinin önünde öldürülmesiyle ilgili 3 sanığa dava

İddianamede, M.D. ve D.U'nun "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", suçundan 3'er yıla kadar, E.E'nin ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tellidere Mahallesi'nde Mevlüt Karayiğit'in (49), 21 Mart 2023'te uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuklanan D.U. ve M.D. ile tutuksuz E.E. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

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