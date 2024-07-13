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        Adana'da bir kişinin iş yerinin önünde öldürülmesiyle ilgili 3 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin iş yerinin önünde tabancayla öldürülmesine ilişkin ikisi tutuklu 3 sanık hakkında dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 14:55 Güncelleme: 13.07.2024 - 14:55
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        Adana'da bir kişinin iş yerinin önünde öldürülmesiyle ilgili 3 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin iş yerinin önünde tabancayla öldürülmesine ilişkin ikisi tutuklu 3 sanık hakkında dava açıldı.

        Tellidere Mahallesi'nde Mevlüt Karayiğit'in (49), 21 Mart 2023'te uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuklanan D.U. ve M.D. ile tutuksuz E.E. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıkların, çalıntı plaka taktıkları otomobille Karayiğit'in işletmesinin önüne gittikleri belirtildi.

        Araçtan inen M.D'nin tabancayla ateş edip Karayiğit'i öldürdüğü anlatılan iddianamede, sanıkların birlikte hareket ettikleri ifade edildi.

        İddianamede, M.D. ve D.U'nun "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", suçundan 3'er yıla kadar, E.E'nin ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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