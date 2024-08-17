Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavları Adana'da yapıldı

Adana'nın kick boks antrenörleri ve sporcuları yönünden güçlü bir kent olduğunu belirten Kayıcı, birçok sporcunun antrenörlük sınavlarına da gireceğini düşündüğünü kaydetti.

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