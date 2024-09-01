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        Adana'da büyükbaş hayvan çalan 3 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Feke ilçesinde büyükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 20:30 Güncelleme: 01.09.2024 - 20:30
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        Adana'da büyükbaş hayvan çalan 3 şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın Feke ilçesinde büyükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde kontrol noktasında trafik uygulaması yapıldığı sırada, bir otomobil bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine aracı takibe alan ekipler, otomobili ormanlık alanda terk edilmiş buldu.

        Araçta yapılan incelemede, otomobilin arka koltuğunda telle bağlanmış ve küpesiz büyükbaş hayvan ele geçirildi.

        Çevrede çalışma başlatan ekipler, otomobili bırakarak ormanlık alana kaçan Ö.B, F.B. ve H.Y'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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