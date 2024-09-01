Adana'da büyükbaş hayvan çalan 3 şüpheli tutuklandı

Araçta yapılan incelemede, otomobilin arka koltuğunda telle bağlanmış ve küpesiz büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde kontrol noktasında trafik uygulaması yapıldığı sırada, bir otomobil bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine aracı takibe alan ekipler, otomobili ormanlık alanda terk edilmiş buldu.

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