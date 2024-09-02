Adana'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi
Adana'nın Karataş ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın Karataş ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.
Çavuşlu Mahallesi'nde sokak lambasını takmak için elektrik direğine çıkan Turgay Yılmaz Elifci (43) akıma kapıldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Elektrik direğinden indirilen Elifci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Elifci'nin cenazesi, otopsi için Karataş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.