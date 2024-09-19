Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan tır sürücüsü hakim karşısında

Adana'da otoyolda zincirleme trafik kazasında 1 kişinin ölümüne 9 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen tır sürücüsünün 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık H.İ.D. ve bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan H.İ.D. olay günü Adana'dan Mersin'e seyir halinde olduğunu söyledi.

Yolun orta şeridinde ve hızının 50 kilometrenin altında olduğunu öne süren H.İ.D, şöyle devam etti:

"O gün hava yağışlıydı, yerler ıslaktı. Ben alkol kullanmadım. Karşımdan çok keskin bir şekilde güneş ışınları gözüme doğru yansıyordu. Güneşin tam batma saatleriydi. Önümde seyreden S.C'ye ait araç büyük olduğu için ona uygun bir şekilde seyir halinde gidiyordum. Aramızda yaklaşık 70 metre bulunuyordu. S.C. karşıdan yansıyan güneş ışınlarından dolayı aniden frene basmıştı. Önümde seyreden aracın stop lambasını fark edemedim. Frene basmaya başladığımda tır zaten kaymaya başlamıştı. Sol şeride geçtiğimde bir araca vurdum. Sol şeritte seyreden Ceyda Erkoç'un da içinde bulunduğu aracın farkında değildim. Kaza anlattığım şekilde meydana gelmiştir. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince düzenlenen raporu kabul etmiyorum. Bu kazada sadece benim kusurumun bulunduğunu düşünmüyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Kazada hayatını kaybeden Ceyda Erkoç'un (26) eşi müşteki Oğulcan Erkoç ise sanık H.İ.D'nin orta şeritten hızlı bir şekilde sol şeride geçtiğini ileri sürerek, "H.İ.D. sol şeride geçtiğinde benim sevk ve idaremdeki araca çarptı. Herhangi bir şekilde hızını yavaşlatma gayreti içinde değildi. Kazada eşim Ceyda Erkoç hayatını kaybetti. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak H.İ.D'nin mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.