Saimbeyli'de İlköğretim Haftası kutlandı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Okul bahçesinde gösteri sunan öğrenciler, şiir okudu.
Törene, Kaymakam Emre Açar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur ve öğretmenler katıldı.
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