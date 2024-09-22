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        Adana Demirspor-Alanyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'a 2-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Michael Valkanis, "Oyuncularımızın bir an önce ayağa kalkmalarına ve beraber durmalarına ihtiyacımız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 23:29 Güncelleme: 22.09.2024 - 23:29
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        Adana Demirspor-Alanyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'a 2-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Michael Valkanis, "Oyuncularımızın bir an önce ayağa kalkmalarına ve beraber durmalarına ihtiyacımız var." dedi.

        ​​​​​​​Valkanis, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başlangıcı açısından hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

        Hafta boyunca yedikleri basit goller üzerinde çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Valkanis, "Bugün de maalesef bireysel hatalarımızdan gol yedik. Bu sezon büyük bir mücadele vermemiz gerekiyor. Bir an önce uyanmamız lazım. Durumun ciddiyetini kavramamız lazım. Lig, uzun bir maraton. Bugün sahaya yedekten genç oyuncular girdi. Bununla beraber geçen sene bu ligde oynamayıp kadroda ilk 11'de oynayan oyuncularımız var. Bunların özellikle öz güvenleri için zamana ihtiyacı var." diye konuştu.

        Valkanis, geçen hafta oynadıkları ve son dakika golüyle kaybettikleri Antalyaspor maçının kendileri için bitiş açısından bir hayal kırıklığı oluşturduğunu aktararak, şunları kaydetti:

        "Oyuncularımızın bir an önce ayağa kalkmalarına ve beraber durmalarına ihtiyacımız var. Bununla beraber taraftarımıza da ihtiyacımız var. Şunu bilsinler, gerçekten bu takım iyi çalışıyor. Ellerinden geleni yapıyorlar. Onlara sahada vermemiz gereken öz güveni aşılamamız lazım. Ne kadar zor olsa da zor durumlardan pozitif dersler çıkarmamız lazım. Bir konuda hata yapabilirsiniz ve bunun dönüşü yoktur. Futbolda her zaman bir fırsat karşınıza çıkıyor. Optimistik birisiyim. Oynadığımız maçlarda bazı anlarda beğendiğim kesimler oldu. Mesela Galatasaray, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında iyi performans gösterebileceğimizi oyuncularımız gösterdi. Sadece zaman ve çalışmayla iyi kesitleri 90 dakikaya yaymak için elimizden geleni yapıyoruz."

        - Alanyaspor cephesi

        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, iyi oynayıp galip gelemedikleri birçok maç olduğunu ifade etti.

        Bugün iyiye yakın bir oyun oynadıklarını vurgulayan Tekke, şöyle konuştu:

        "90 dakika boyunca hemen hemen tüm istediklerimiz oldu. Genel hatlarıyla pas kalitesi ve oranı yüksek bir takımız. Takımımızın savunma anlamında eksiği var. Bugün bu eksikliği çok görmedik. Savunmada gayet iyiydik. Üç puan bizim için moral verici. Oyunlarımızı daha cesurca oynamayı sağlayacak. Milli takım arasına kadar puan ve puanlar toplamamız lazım. Mücadelemiz geçen sene kaldığımız yerden devam ediyor. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Giren çıkan herkes elinden gelen her şeyi duygu olarak verdi. Hepsini tebrik ediyorum. Adana Demirspor'a da başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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