Adana'da narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Güneri Mahallesi'ndeki Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan narenciye paketleme tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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