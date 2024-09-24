Adana'da otizmli çocuk, dedesiyle kaldığı evi ateşe verdi

Astım hastası olduğunu dile getiren Berkyez, kendisinin de kalacak yerinin olmadığını belirterek, torununun yeniden devlet korumasına alınmasını istedi.

Kızı D. Berkyez (32) ve damadı Mehmet Ali A'nın (35) 5 yıl önce boşandıktan sonra bakımını üstlenmek istemedikleri çocukları S.A'nın Konya'da devlet korumasına alındığını anlatan Orhan Berkyez, yaklaşık 5 ay önce torununu yanına aldığını ifade etti.

Yangını fark edip torununu da alarak sokağa çıktığını bildiren Berkyez, "İlk başta yangını söndürme imkanım vardı fakat torunum içerideydi. Onu çıkardıktan sonra tekrar içeriye girme şansım olmadı." dedi.

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