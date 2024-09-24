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        Adana'da otizmli çocuk, dedesiyle kaldığı evi ateşe verdi

        Adana'da 13 yaşındaki otizmli çocuğun, çakmakla ateşe verdiği ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:17 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:57
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        Adana'da otizmli çocuk, dedesiyle kaldığı evi ateşe verdi
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        Adana'da 13 yaşındaki otizmli çocuğun, çakmakla ateşe verdiği ev kullanılamaz hale geldi.

        Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yanan dairenin sahibi Orhan Berkyez (69), gazetecilere, kendisiyle kalan otizmli torunu S.A'nın (13) evde bulduğu çakmakla yangın çıkardığını belirtti.

        Yangını fark edip torununu da alarak sokağa çıktığını bildiren Berkyez, "İlk başta yangını söndürme imkanım vardı fakat torunum içerideydi. Onu çıkardıktan sonra tekrar içeriye girme şansım olmadı." dedi.

        Kızı D. Berkyez (32) ve damadı Mehmet Ali A'nın (35) 5 yıl önce boşandıktan sonra bakımını üstlenmek istemedikleri çocukları S.A'nın Konya'da devlet korumasına alındığını anlatan Orhan Berkyez, yaklaşık 5 ay önce torununu yanına aldığını ifade etti.

        Astım hastası olduğunu dile getiren Berkyez, kendisinin de kalacak yerinin olmadığını belirterek, torununun yeniden devlet korumasına alınmasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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