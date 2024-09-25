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        31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde halk, açık hava sinemasında film izledi

        Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında "Mutlu Aile Defteri" adlı film, açık hava sinemasında izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 22:42 Güncelleme: 25.09.2024 - 23:06
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        31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde halk, açık hava sinemasında film izledi
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        Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında "Mutlu Aile Defteri" adlı film, açık hava sinemasında izleyiciyle buluştu.

        Festivalin üçüncü gününde "Mutlu Aile Defteri" isimli komedi, dram türündeki film, Atatürk Parkı'nda oluşturulan açık hava sinemasında gösterime sunuldu.

        Görevlilerin karşıladığı seyirciler sandalyelerde yerlerini alarak filmi izledi.

        Sandalyelerde yer bulamayanlar da çimlerde oturarak filmi seyretti.

        İzleyicilere, görevliler tarafından gazoz ve mısır ikramında bulunuldu.

        29 Eylül'de son bulacak festivalde sinemaseverler 130 filmi izleme şansı bulacak.

        Galeri
        Galeri

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