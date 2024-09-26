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        Adana'da kansere "Umuda Koş" etkinliğiyle dikkat çekildi

        Adana'da, Baş ve Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası kapsamında hasta ve ailelerinin katılımıyla "Umuda Koş" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:04 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:20
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        Adana'da kansere "Umuda Koş" etkinliğiyle dikkat çekildi
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        Adana'da, Baş ve Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası kapsamında hasta ve ailelerinin katılımıyla "Umuda Koş" etkinliği düzenlendi.

        Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği Adana Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Baş ve Boyun Kanserleri Derneği ile Kanser İmmünoterapi Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, Dilberler Sekisi'nde yapıldı.

        Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda devam eden etkinlikte katılımcılar koşu yaptı.

        Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği Adana Şube Başkanı Uzman Doktor Selahattin Menteş, kanserde erken tanının, tedavi başarı oranını artırdığına dikkati çekti.

        Kanser İmmünoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil de erkeklerde kadınlara göre yaklaşık 2-4 kat daha fazla rastlanan baş, boyun kanserlerinin son yıllarda gençlerde de görülme sıklığının arttığını belirtti.

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Sanem Okşan Erkan da baş ve boyun kanserlerinin bazen hiç belirti vermeyebileceğini kaydederek, "Özellikle 40 yaş üstü hastalarda boyunda şişlik varsa, mutlaka baş, boyun bölgesinin incelenmesi gerekir. Bu belirtilerden herhangi biri 3 hafta veya daha uzun süre devam ediyorsa, detaylı muayene için kulak burun boğaz uzmanlarına başvurulması gerekir." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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