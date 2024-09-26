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        31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" törenle verildi

        Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" oyuncular Demet Akbağ ve Uğur Polat'a verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 23:00 Güncelleme: 26.09.2024 - 23:17
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        31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" törenle verildi
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        Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" oyuncular Demet Akbağ ve Uğur Polat'a verildi.

        31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Onur Ödülleri gecesi bir alışveriş merkezinin performans gösteri merkezinde yapıldı.

        Sunuculuğunu Ceyda Düvenci’nin üstlendiği törende, festivale katılan filmler tanıtıldı.

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, her sene çıtayı yükselterek daha heyecanlı, daha konuşulan ve daha çok ünü yayılan bir festival gerçekleştirmenin belediye başkanı olarak onurunu yaşadığını söyledi.

        Göreve geldiğinden bu yana festivalin 6'ncısını kutladıklarını belirten Karalar, "İnanıyorum ki Türkiye'de marka olan Altın Koza artık Avrupa'da da konuşulacak ve konuşturmaya başladık." dedi.

        Karalar, yerli sanatçıların çok cüzi bütçelerle yaptıkları filmlerin dünyada yüz milyonlarca dolar harcanarak hazırlanan filmlerle yarışır hale geldiğini bildirdi.

        Oyuncu Demet Akbağ, törende ödülünü Başkan Karalar'dan, oyuncu Uğur Polat da ödülünü Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyesi oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ'un elinden aldı.

        Ödülünü alan Akbağ, seyirciler arasında yer alan şarkıcı Emel Müftüoğlu'nu sahneye davet etti. Müftüoğlu'nun ısrarı üzerine Akbağ, Ege türkülerinin unutulmaz icracısı merhum Özay Gönlüm'ün taklidini yaptı.

        Akbağ, daha sonra Eray İnal’ın şefliğinde sahne alan Çukurova Symphonic Project ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu'nun seslendirdiği, başrolünde yer aldığı "Neredesin Firuze" filminin "Ya evde yoksan" şarkısına eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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