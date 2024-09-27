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        Adana'da "Atma Bağışla e-Atık Projesi" hayata geçirilecek

        Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) çocukların eğitimi için yürüttüğü "Atma Bağışla e-Atık Projesi" Adana'da uygulanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:01 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:01
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        Adana'da "Atma Bağışla e-Atık Projesi" hayata geçirilecek
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        Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) çocukların eğitimi için yürüttüğü "Atma Bağışla e-Atık Projesi" Adana'da uygulanacak.

        Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinden (AOSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, AOSB Kadın Sanayiciler Platformu ile TEGV arasında AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve TEGV Adana Birim Yöneticisi Hakan Kaya'nın katılımıyla elektronik atıkların toplanması konusunda işbirliğini içeren "Atma Bağışla e-Atık Projesi" protokolü imzalandı.

        AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, çevreye olumsuz etki oluşturan atıkları geri dönüştürerek hem sürdürülebilir çevre hedeflerine hem de çocukların nitelikli eğitimle desteklenmesine katkı sağlanacağı ifade etti.

        TEGV Adana Birim Yöneticisi Hakan Kaya da bağışlanan elektronik atıkların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluş tarafından Bakanlık denetiminde yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüştürüldüğünü belirtti.

        AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Ayça Gözek Çelik de bir yıl sürecek kampanya kapsamında toplayacakları elektronik atıkların hurda değerinin TEGV'e bağışlanacağını bildirdi.

        Törene AOSB yetkilileri, platform üyeleri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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