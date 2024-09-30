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        Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:28 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:28
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        Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Kayarlı Mahallesi'ndeki kanalda ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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