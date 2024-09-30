Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Kayarlı Mahallesi'ndeki kanalda ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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