Adana'da depremde 2 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi ve mühendisinin yargılandığı dava

Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili müteahhit Murat Helete ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet Gülaç'ın yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Mehmet Gülaç ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanık Murat Helete ise mahkemeye gelmedi.

Sanık Mehmet Gülaç, binanın yapımında teknik uygulama sorumlusu olmadığını öne sürerek, "Apartmanın inşa süreciyle ilgili benim bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Önceki aşamalarda vermiş olduğumu beyanlarımı tekrar ediyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." savunmasını yaptı.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, müteahhit Murat Helete ile inşaat mühendisi Mehmet Gülaç'ın kusur durumları konusunda bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Kubilay Apartmanı'nın müteahhidi Murat Helete 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.