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        TEKNOFEST Adana kapılarını ziyaretçilere açtı

        Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 09:16 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:16
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        TEKNOFEST Adana kapılarını ziyaretçilere açtı
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        Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen festival kapılarını açtı.

        Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olarak yer aldığı TEKNOFEST, sabah saatlerinde ilk ziyaretçileriyle buluştu.

        Kentte ilk kez organize edilen festivalde ileri teknoloji simülasyonlarından, bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alıyor.

        Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar ve atak helikopterinin gökyüzüyle buluşacağı festivalde, üzüm salkımı ve paramotor gösterisi ile paraşüt atlayışı yapılacak.

        Festival boyunca öğrencilerle ilk uçuş etkinliği de gerçekleştirilecek.

        - 50 yarışmaya 1 milyon 650 bin yarışmacı başvurdu

        Festival kapsamında düzenlenen 50 yarışmaya, 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu.

        4 gün sürecek festivalde, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı yapılacak.

        Projelerini hayata geçirebilmeleri için 55 milyon lira destek alan takımlardan dereceye girenler, toplam 31 milyon lirayı bulan ödüllerini TEKNOFEST ana sahnesinde alacak.

        - Dijital yolculuğa çıkılabilecek

        TEKNOFEST 2024'te oluşturulacak "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" deneyim alanı, katılımcıları Anadolu'dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital yolculuğa götürecek.

        Festivalde katılımcılar, "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nda Mehmetçiğin Çanakkale cephesindeki zorlu mücadelesini simülasyonda yaşayacak, "TEKNOFEST Zaman Tüneli"nde de organizasyonun tarihini keşfedecek.

        - Diğer etkinlikler

        Festival ana sahnesinde "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa" ve Kültür ve Medeniyet Vakfı'nın etkinliği düzenlenecek.

        Çocuk sahnesinde de "Bilim Gösterisi", "Sahne Senin Çocuk", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali", "Ege ile Gaga" etkinlikleri ile ödüllü bilgi yarışmaları yer alacak.

        Katılımcılar gün boyunca "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Kara ve Hava Araçları Sergisi", "Hareketli Kara Araçları Sergisi", "Sıcak Hava Balonu", "Bigg Çadırı", "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.

        Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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