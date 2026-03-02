Adana'da 2 kişiyi tehdit ettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakim karşısında

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 kişiyi tehdit edip zorla para istedikleri gerekçesiyle tutuklanan 3 sanığın 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar B.S, M.B. ve S.T, müştekilerden M.G. ile avukatlar katıldı.



Sanıklardan M.B. savunmasında, duruşmaya katılmayan müşteki A.G'nin et alımı yapmak için kendisine 6 milyon liralık çek yazdığını öne sürdü.



Bir süre sonra A.G'ye ulaşamadığı için şikayette bulunduğunu iddia eden M.B. şu beyanda bulundu:



"Alacağımı almak amacıyla A.G'nin babası M.G'nin evine gittim. Yanımda B.S. ve S.T. de vardı. M.G'ye oğluyla aramızda geçen ticareti anlattıktan sonra kendisi oğluyla görüşmediğini belirtip bize hakaret etti. M.G'den para istemedim, ona silah göstermedim, tehdit etmedim. Hakkımdaki tüm iddialar gerçek dışıdır."



Diğer sanıklar B.S. ve S.T. de olayın M.B'nin anlattığı şekilde gerçekleştiğini savundu.



Müşteki M.G. ise olay günü evinin kapısının tekmelendiğini iddia ederek, "M.B. bana hitaben '6 milyonluk alacağımı sen vereceksin' dedi, beni öldürmekle tehdit etti. Yanında diğer sanıklar da vardı. M.B. bir süre sonra evime taş atarak zarar verdi. Kendisine sinkaflı sözler söylemedim." ifadesini kullandı.



Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanıkların tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.



Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 20 Ekim 2025'te M.G. ve oğlu A.G'yi tehdit edip zorla para istedikleri gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan B.S, M.B. ve S.T. tutuklanmıştı.



Sanıklar hakkında "birden fazla kişiyle silahla yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

