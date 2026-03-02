Canlı
        Adana Haberleri

        Adana'da husumetlisini tabancayla yaraladığı iddia edilen sanığa dava açıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli olduğu kişiyi tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Adana'da husumetlisini tabancayla yaraladığı iddia edilen sanığa dava açıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli olduğu kişiyi tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Yeşilyurt Mahallesi'nde 9 Aralık 2025'te M.K.C'yi (66) tabancayla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan B.E. (51) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede sanığın, Mavi Bulvar Genç Esnaflar İletişim Derneği ve Lokali'ni kendisine devretmeyen M.K.C'ye karşı husumet beslediği belirtildi.

        Olay günü lokalden çıkan müştekiye tabancayla 5 el ateş eden B.E'nin sonrasında otomobille kaçtığı bilgisi iddianamede yer aldı.


        İddianamedeki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

