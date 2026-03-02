Adana'da 20 engelli bireye elektrikli motosiklet hediye hedildi
Adana'da bir hayırsever iş insanının desteğiyle 20 engelli bireye elektrikli motosiklet verildi.
Hayırsever Bülent Oğuz'un bağışladığı 20 elektrikli motosikletin dağıtımı için merkez Seyhan ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde tören düzenlendi.
Programa katılan AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı ve İl Müftüsü Mehmet Taşcı, engelli bireylere motosikletlerini teslim etti.
Dağlı, Oğuz'un ramazanda vatandaşları sevindirdiğini belirterek, destek olmak için onun yanında yer aldıklarını söyledi.
