Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da 20 engelli bireye elektrikli motosiklet hediye hedildi

        Adana'da bir hayırsever iş insanının desteğiyle 20 engelli bireye elektrikli motosiklet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 20 engelli bireye elektrikli motosiklet hediye hedildi

        Adana'da bir hayırsever iş insanının desteğiyle 20 engelli bireye elektrikli motosiklet verildi.

        Hayırsever Bülent Oğuz'un bağışladığı 20 elektrikli motosikletin dağıtımı için merkez Seyhan ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde tören düzenlendi.

        Programa katılan AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı ve İl Müftüsü Mehmet Taşcı, engelli bireylere motosikletlerini teslim etti.

        Dağlı, Oğuz'un ramazanda vatandaşları sevindirdiğini belirterek, destek olmak için onun yanında yer aldıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!

        Benzer Haberler

        Narenciyeden umduğunu bulamayan üretici çileğe yöneldi
        Narenciyeden umduğunu bulamayan üretici çileğe yöneldi
        İspanyol öğrenciler Adana'da mutfak etkinliğine katıldı
        İspanyol öğrenciler Adana'da mutfak etkinliğine katıldı
        Kendisini 'Komiser Vedat' olarak tanıtıp, emekliyi dolandırdı
        Kendisini 'Komiser Vedat' olarak tanıtıp, emekliyi dolandırdı
        Adana'da husumetlisini tabancayla yaraladığı iddia edilen sanığa dava açıld...
        Adana'da husumetlisini tabancayla yaraladığı iddia edilen sanığa dava açıld...
        Sahte 'Komiser Vedat' yalanıyla 500 bin TL'lik vurgun: 3 tutuklama
        Sahte 'Komiser Vedat' yalanıyla 500 bin TL'lik vurgun: 3 tutuklama
        Kamyonetten 4 milyon 500 bin kaçak makaron çıktı
        Kamyonetten 4 milyon 500 bin kaçak makaron çıktı