Adana'da 3 kişinin cep telefonu ve parasını çalan kapkaç zanlısı tutuklandı

Motosikletli iki şüphelinin Bara Haci H'ye ait çantayı çalıp kaçması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri, olaylara karışan diğer zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarına ait yaklaşık 50 saatlik görüntü kaydını inceleyerek iki şüphelinin kimliğini tespit etti.

Olayların bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kapkaç zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Bu olaylardan 5 gün sonra Meydan Mahallesi'nde Hollanda'dan ülkesine tatile gelen gurbetçi Yasemin D, bisikletle yolda seyir halindeyken motosikletli bir kişi yanına yaklaşarak içinde cep telefonu, 3 bin avro ve 2 bin lira bulunan çantasını alıp bölgeden uzaklaştı.

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