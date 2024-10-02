Sarsılmaz Silah Sanayi, son ürün ve sistemlerini TEKNOFEST'te vitrine çıkardı
MERTKAN ORUÇ - Türkiye'nin silah üreticilerinden Sarsılmaz Silah Sanayi, son ürün ve sistemlerini TEKNOFEST Adana'da ziyaretçilerle buluşturdu.
MERTKAN ORUÇ - Türkiye'nin silah üreticilerinden Sarsılmaz Silah Sanayi, son ürün ve sistemlerini TEKNOFEST Adana'da ziyaretçilerle buluşturdu.
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