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        Sarsılmaz Silah Sanayi, son ürün ve sistemlerini TEKNOFEST'te vitrine çıkardı

        MERTKAN ORUÇ - Türkiye'nin silah üreticilerinden Sarsılmaz Silah Sanayi, son ürün ve sistemlerini TEKNOFEST Adana'da ziyaretçilerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:43 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:43
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        Sarsılmaz Silah Sanayi, son ürün ve sistemlerini TEKNOFEST'te vitrine çıkardı
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        MERTKAN ORUÇ - Türkiye'nin silah üreticilerinden Sarsılmaz Silah Sanayi, son ürün ve sistemlerini TEKNOFEST Adana'da ziyaretçilerle buluşturdu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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