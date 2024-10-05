Savunma Sanayii Başkanlığı TEKNOFEST'te ziyaretçilerini özel tasarlanmış standında ağırlıyor
ABDULKADİR GÜNYOL - TEKNOFEST Adana'da yer alan Savunma Sanayii Başkanlığı standı, ziyaretçilerine Türk savunma sanayisinin geldiği son noktayı sergiliyor.
ABDULKADİR GÜNYOL - TEKNOFEST Adana'da yer alan Savunma Sanayii Başkanlığı standı, ziyaretçilerine Türk savunma sanayisinin geldiği son noktayı sergiliyor.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.