Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        İbrahim Tatlıses Adana'da konser verdi

        Sanatçı İbrahim Tatlıses, Adana'da hayranlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 00:08 Güncelleme: 09.10.2024 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İbrahim Tatlıses Adana'da konser verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanatçı İbrahim Tatlıses, Adana'da hayranlarıyla bir araya geldi.

        Çukurova Amfi Tiyatro'da sahne alan Tatlıses, çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte sevilen eserlerini seslendirdi.

        Tatlıses'in şarkılarına hayranları eşlik ederken bu anlar vatandaşlarca cep telefonlarıyla görüntülendi.

        Şarkı aralarında vatandaşlarla sohbet eden Tatlıses, duygulu anlar yaşadı.

        İlgiyle takip edilen Tatlıses'in performansı, konser alanındaki dinleyiciler tarafından alkışlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanlığı düğmeye bastı
        Adalet Bakanlığı düğmeye bastı
        'İki çocuk muhafaza altına alındı'
        'İki çocuk muhafaza altına alındı'
        Nussknacker marka ucuz çikolatanın Türk ailesi temalı reklamı eleştiri aldı
        Nussknacker marka ucuz çikolatanın Türk ailesi temalı reklamı eleştiri aldı
        Pelin Karaca'nın katil zanlısı: Aracın freni boşaldı
        Pelin Karaca'nın katil zanlısı: Aracın freni boşaldı
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        Putin'in doğum gününü kutladı
        Putin'in doğum gününü kutladı
        Rusya, Discord'u yasakladı
        Rusya, Discord'u yasakladı
        Son 3 yılda 5 milyar TL kayıt dışı gelir!
        Son 3 yılda 5 milyar TL kayıt dışı gelir!
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yeni transferler ne yaptı?
        Yeni transferler ne yaptı?
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"

        Benzer Haberler

        Adana'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da sazlıkta parçalanmış ceset bulundu
        Adana'da sazlıkta parçalanmış ceset bulundu
        Adana'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
        Adana'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
        Kozan'da Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında 24 konutun yapımına başlandı
        Kozan'da Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında 24 konutun yapımına başlandı
        Adana'da 23 yaşındaki gencin sokakta öldürülmesine ilişkin 2 sanığa hapis c...
        Adana'da 23 yaşındaki gencin sokakta öldürülmesine ilişkin 2 sanığa hapis c...
        Sazlıkta parçalanmış ceset bulundu
        Sazlıkta parçalanmış ceset bulundu