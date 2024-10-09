Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da operasyon ve denetimlerde 72 silah ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 72 silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 09:47 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 72 silah ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 72 silah ele geçirildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül-6 Ekim'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

        Çalışmalar sonucu ruhsatsız 21 av tüfeği, 42 tabanca, 9 kurusıkı tabanca ile 3 çelik yelek, 89 uyuşturucu hap, 3 kök Hint keneviri, hassas terazi ve 4 bin 185 makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

        Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 30 şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 223 kişiyi de yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 çocuk muhafaza altında!
        4 çocuk muhafaza altında!
        Discord'a erişim engeli
        Discord'a erişim engeli
        Nedir bu discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        "Biz kadınlar çok güçlüyüz"
        "Biz kadınlar çok güçlüyüz"
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Satoshi Nakamoto'nun kimliği belli oldu mu?
        Satoshi Nakamoto'nun kimliği belli oldu mu?
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Putin ve Trump telefonda görüştü mü?
        Putin ve Trump telefonda görüştü mü?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Milton Kasırgası alarmı: "Son yüzyılın en kötüsü olabilir!"
        Milton Kasırgası alarmı: "Son yüzyılın en kötüsü olabilir!"
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Otomobiliyle seyir halindeydi... Tomruk cinayeti!
        Otomobiliyle seyir halindeydi... Tomruk cinayeti!
        Ücret maaş dengesi değişti
        Ücret maaş dengesi değişti
        'Yapı'sal dönüşüm
        'Yapı'sal dönüşüm
        Erken yaşta kanser vakalarında artış: ‘Halk sağlığı krizine dönüşmesi an meselesi’
        Erken yaşta kanser vakalarında artış: ‘Halk sağlığı krizine dönüşmesi an meselesi’

        Benzer Haberler

        İbrahim Tatlıses Adana'da konser verdi
        İbrahim Tatlıses Adana'da konser verdi
        Adana'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da sazlıkta parçalanmış ceset bulundu
        Adana'da sazlıkta parçalanmış ceset bulundu
        Adana'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
        Adana'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
        Kozan'da Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında 24 konutun yapımına başlandı
        Kozan'da Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında 24 konutun yapımına başlandı
        Adana'da 23 yaşındaki gencin sokakta öldürülmesine ilişkin 2 sanığa hapis c...
        Adana'da 23 yaşındaki gencin sokakta öldürülmesine ilişkin 2 sanığa hapis c...