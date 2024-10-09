Adana'da operasyon ve denetimlerde 72 silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 72 silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül-6 Ekim'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu ruhsatsız 21 av tüfeği, 42 tabanca, 9 kurusıkı tabanca ile 3 çelik yelek, 89 uyuşturucu hap, 3 kök Hint keneviri, hassas terazi ve 4 bin 185 makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 30 şüpheli tutuklandı.