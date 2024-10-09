Adana'da operasyon ve denetimlerde 72 silah ele geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 72 silah ele geçirildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 72 silah ele geçirildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül-6 Ekim'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.
Çalışmalar sonucu ruhsatsız 21 av tüfeği, 42 tabanca, 9 kurusıkı tabanca ile 3 çelik yelek, 89 uyuşturucu hap, 3 kök Hint keneviri, hassas terazi ve 4 bin 185 makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.
Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 30 şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 223 kişiyi de yakaladı.
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