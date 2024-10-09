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        Adana'da "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" 17-20 Ekim'de yapılacak

        Adana Valiliği himayesinde düzenlenecek "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" 17-20 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:07 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:29
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        Adana'da "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" 17-20 Ekim'de yapılacak
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        Adana Valiliği himayesinde düzenlenecek "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" 17-20 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Vali Yavuz Selim Köşger, Seyhan ilçesindeki Tespihçiler Çarşısı'nda düzenlediği basın toplantısında, kentte yine güzel bir etkinlik gerçekleştirileceğini belirtti.

        Adana'nın kısa süre önce Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) ev sahipliği yaptığını anımsatan Köşger, "Milyonlarca vatandaşımız coşkuyla, heyecanla katıldılar. Memleketimizin geldiği durumu yerinde gözlemleme imkanları oldu. Gençlerimizin, istikbalimizin teminatı olan yavrularımızın, teknolojide, bilimde ve çağdaş uygulamalarda geldiği noktayı yerinde tespit etme fırsatı veren bu festival Adana'da coşkuyla hiçbir sıkıntı olmadan güzel bir şekilde yaşandı." diye konuştu.

        Köşger, Adana'nın bir festivaller ve fuarlar şehri olduğuna dair sloganın artık herkesin kabul etmesi gerektiğini belirtti.

        Festivallerin biri bitmeden diğerinin başladığını anlatan Köşger, 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali ile 3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın 17-20 Ekim'de gerçekleşeceğini söyledi.

        - "Fuar giderek dünya çapında bir fuara dönüşüyor"

        Tespihin belki de Adana'dan daha güzel yapıldığı yerler olabileceğini ancak kentin yaptığı işe kendi damgasını vurma, gönlünü, ruhunu, esprisini katmak gibi bir farkı bulunduğuna değinen Köşger, şöyle konuştu:

        "Tespih fuarı ilk defa Adana'da yapılmaya başlandı ve bu da Adanalı tespih sanatkarlarının, esnafının bu konuya, işe kattığı bir yenilik, dokunuştur. Fuar giderek dünya çapında bir fuara dönüşüyor. Çok sayıda yabancı misafirin geleceğini biliyorum. Süreci arkadaşlarla birlikte yürütüyoruz. Fuar, valilik himayesinde başlamıştı ama bu sene biraz daha kendi ayakları üzerinde duruyor. Kendileri bana da zaman zaman bilgi veriyorlar. Uçak kiralayıp gelen bu konudaki dünya çapında hobi, ilgi sahibi insanlar var."

        Köşger, fuar ile aynı tarihte yapılacak 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin de sadece kent için değil Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Mersin ekseninde yeni bir lezzet destinasyonu haline getirip ülke içinde çok daha üst bir konuma taşımak gerektiğini belirtti.

        Adana Tespihçiler Çarşısı Yönetim Kurulu Üyesi Nasır Fidan da geleneksel el sanatları ve doğal taşların kadim güzelliğini tüm dünyaya tanıtma fırsatı buldukları fuarın, sektöre yön veren ustaları, koleksiyoncuları ve meraklıları bir araya getiren önemli bir platform olmaya devam ettiğini söyledi.

        Fuarla ilgili bilgi veren Fidan, "Bu yılki fuar sadece tespih ve doğal taş severler için değil aynı zamanda bu alanda yeni ilhamlar arayan sanatkarlar için de büyük bir fırsat sunuyor. Yerli, yabancı katılımcılarla birlikte tespih sanatını geleceğe taşımak ve doğal taşların büyüleyici dünyasında derinleşmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

        Programın ardından Vali Köşger, çarşıdaki tespih ve doğal taşların bulunduğu stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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