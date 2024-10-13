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        Adanaspor Kulübü Başkanı Mustafa Furkan Akgül takımın durumunu değerlendirdi:

        Trendyol 1. Lig'de 6 puanla 19. sırada yer alan Adanaspor'un kulüp başkanı Mustafa Furkan Akgül, devre arasından sonra doğru takviyelerle takımı daha ileri taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:26 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:40
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        Adanaspor Kulübü Başkanı Mustafa Furkan Akgül takımın durumunu değerlendirdi:
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        Trendyol 1. Lig'de 6 puanla 19. sırada yer alan Adanaspor'un kulüp başkanı Mustafa Furkan Akgül, devre arasından sonra doğru takviyelerle takımı daha ileri taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

        Yönetim kurulunun 9 Ekim'de gerçekleştirdiği toplantıda kulübün başkanlığına getirilen Akgül, bir restoranda gazetecilerle buluştuğu toplantıda, başkanlık görevine gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

        Güzel bir yönetim kurulu oluşturduklarını dile getiren Akgül, "Adana'da birçok kişinin hayalini kurduğu noktada oturuyoruz. O yüzden bu sorumluluğun bilincinde kararlar verip aksiyonlar alarak başarılı bir dönem geçirmek istiyoruz." dedi.

        Akgül, taraftarın kulübe sevgisinin azalmadığını, takımda bütünlük ve aidiyetin sağlanmasıyla sportif başarının geleceğini anlattı.

        Transfer hedeflerine ilişkin soruyu yanıtlayan Akgül, "Bugünün şartlarında eğer sakatlık, ceza olmazsa çok eksik bir takım olduğumuza inanmıyorum ama mutlaka devre arasına kadar gemiyi limana en iyi şekilde yaklaştırıp, arkasından doğru takviyelerle daha ileriye adım atmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

        Toplantıya yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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