Adanaspor Kulübü Başkanı Mustafa Furkan Akgül takımın durumunu değerlendirdi:

Trendyol 1. Lig'de 6 puanla 19. sırada yer alan Adanaspor'un kulüp başkanı Mustafa Furkan Akgül, devre arasından sonra doğru takviyelerle takımı daha ileri taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Yönetim kurulunun 9 Ekim'de gerçekleştirdiği toplantıda kulübün başkanlığına getirilen Akgül, bir restoranda gazetecilerle buluştuğu toplantıda, başkanlık görevine gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Güzel bir yönetim kurulu oluşturduklarını dile getiren Akgül, "Adana'da birçok kişinin hayalini kurduğu noktada oturuyoruz. O yüzden bu sorumluluğun bilincinde kararlar verip aksiyonlar alarak başarılı bir dönem geçirmek istiyoruz." dedi.