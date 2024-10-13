Adana'da 8. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

Güreş öncesi yağlanarak er meydanına çıkan sporcular, başpehlivan olabilmek için mücadele etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesince Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin futbol sahasında gerçekleştirilen organizasyona 650 sporcu katıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı anısına bu yıl 8'inci kez düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde Ali Bönceoğlu başpehlivan oldu.

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