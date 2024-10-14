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        Adana'da bir kadını tabancayla öldüren şüpheli intihar etti

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kadını tabancayla vurarak öldüren zanlı, aynı silahla yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:14 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:37
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        Adana'da bir kadını tabancayla öldüren şüpheli intihar etti
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kadını tabancayla vurarak öldüren zanlı, aynı silahla yaşamına son verdi.

        Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda park halindeki otomobilden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta yapılan incelemede, sürücü koltuğundaki Emre Naynal (37) ve yanındaki Ayşegül Sefer'in (40) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri, Naynal'ın tabancayla Sefer'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit etti.

        İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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