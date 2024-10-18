Adana'da tabiat parkındaki iki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi
Adana'nın Pozantı ilçesinde, tabiat parkındaki iki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde, tabiat parkındaki iki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi.
İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle Belemedik Tabiat Parkı'ndaki iki çınar Belemedik-Pozantı yoluna devrildi.
Yolun ulaşıma kapandığını gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Ağaçların bulunduğu yerden kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
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