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        Adana'da tabiat parkındaki iki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, tabiat parkındaki iki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:23 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:34
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        Adana'da tabiat parkındaki iki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde, tabiat parkındaki iki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi.

        İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle Belemedik Tabiat Parkı'ndaki iki çınar Belemedik-Pozantı yoluna devrildi.

        Yolun ulaşıma kapandığını gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

        Ağaçların bulunduğu yerden kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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