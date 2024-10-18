Adana'da narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Şevkiye Mahallesi'nde bulunan narenciye bahçesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, bahçe zarar gördü.
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