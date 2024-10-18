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        Adana'da narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 20:48 Güncelleme: 18.10.2024 - 22:06
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        Adana'da narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Şevkiye Mahallesi'nde bulunan narenciye bahçesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında, bahçe zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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