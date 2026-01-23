Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Adana'da gençlerle buluştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, gençleri büyük Türkiye'nin özneleri olarak gördüklerini belirterek, "İnşallah siz yeni bir Türkiye, yeni bir millet hayaliyle çok güzel şeyler yapacaksınız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 22:35 Güncelleme: 23.01.2026 - 22:35
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Adana'da gençlerle buluştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, gençleri büyük Türkiye'nin özneleri olarak gördüklerini belirterek, "İnşallah siz yeni bir Türkiye, yeni bir millet hayaliyle çok güzel şeyler yapacaksınız." dedi.

        Yayman, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birim Toplantısı"na katıldı.

        Burada gençlere tavsiyelerde bulunan Yayman, gençlerin Türkiye'nin geleceği konumunda olduğunu söyledi.

        AK Parti'nin gençleri her zaman siyasetin merkezine koyan bir parti olduğunu ifade eden Yayman, şöyle konuştu:

        "Gençler geleceğimizdir. Geleceği inşa etmek için gençlerimizin daha donanımlı, bilgili, dünyayı bilen ve tanıyan insanlar olmasını çok önemsiyoruz. Eskiden milletvekili olmak için 30 yaş sınırı vardı, şimdi 18 yaşına gelmiş bir kardeşimiz milletvekili olabilir, bunun önündeki engeller kaldırıldı. AK Parti'de çok genç kardeşlerimiz var. Dolayısıyla biz, gençleri geleceğimiz olarak görüyoruz. Kendinizi önemseyin ve sevin. Kendinizi severseniz ailenizi de başka insanları da seversiniz. Büyük Türkiye hedefi doğrultusunda size çok ihtiyacımız var."

        Yayman, Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok mesafe aldığını belirterek, bu hedefi gençlerin ileri götüreceğini dile getirdi.

        Gençleri yargılamadıklarını ve gençlere ilişkin hüküm cümleleri ve ön yargılarının olmadığını vurgulayan Yayman, "Gençleri geleceğimiz ve büyük Türkiye'nin özneleri olarak görüyoruz. İnşallah siz yeni bir Türkiye, yeni bir millet hayaliyle çok güzel şeyler yapacaksınız." diye konuştu.

        - Diğer konuşmacılar

        AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık da AK Parti'nin ayaklarının yere sağlam basmasını, geleceğe umutla bakmasını sağlayan unsurun gençlerin enerjisi olduğunu belirtti.

        AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, gençlere daha güzel bir Türkiye bırakmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında bütünleştiklerini kaydetti.

        - Yayman, şehit ailesini ziyaret etti

        Program ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve beraberindekiler, 2016'da Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş İsmail Demir'in merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

        Şehit İsmail Demir için dua eden Yayman, daha sonra şehidin annesi Hayriye Demir'e Türk bayrağı hediye etti.

        Anne Demir, ziyaret için Yayman'a teşekkür ederek, "Yeter ki benim bayrağım dalgalansın, yeter ki benim ezanım dinmesin. Vatanım sağ olsun, devletim ve milletim var olsun. O can vatan, namus ve bayrak içinse feda olsun. Keşke öyle bir imkan olsa da biz de o mertebeye erebilsek." dedi.

        Yayman da şehitleri asla unutmayacaklarını, onların ailelerini yalnız bırakmayacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

