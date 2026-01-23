Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Kozan'da "Bayrak Yürüyüşü" yapıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğince "Bayrak Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 21:47 Güncelleme: 23.01.2026 - 21:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan'da "Bayrak Yürüyüşü" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğince "Bayrak Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen yürüyüşe kent protokolü, sivil toplum örgüt temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla Hastane Kavşağı'na kadar yürüyen grup, sloganlar attı.

        Yürüyüş, konuşmalar ve şehitler için dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Adana'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Adana'da konuştu:
        Adana'da FETÖ üyelerine para gönderdiği iddia edilen sanığa 7,5 yıl hapis
        Adana'da FETÖ üyelerine para gönderdiği iddia edilen sanığa 7,5 yıl hapis
        Adana'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa 10,5 yıl 3 gün hapis
        Adana'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa 10,5 yıl 3 gün hapis
        DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu'ndan kamu ihale sistemine ilişkin değerl...
        DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu'ndan kamu ihale sistemine ilişkin değerl...
        Başkan Karslıoğlu: "Yapılan düzenlemeler çarpıtılmamalı"
        Başkan Karslıoğlu: "Yapılan düzenlemeler çarpıtılmamalı"
        Aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Aranan 2 firari hükümlü yakalandı