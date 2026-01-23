Kozan'da "Bayrak Yürüyüşü" yapıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğince "Bayrak Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen yürüyüşe kent protokolü, sivil toplum örgüt temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Hastane Kavşağı'na kadar yürüyen grup, sloganlar attı. Yürüyüş, konuşmalar ve şehitler için dua edilmesinin ardından sona erdi.

