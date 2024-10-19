Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan, Saimbeyli ve Feke'de Muhtarlar Günü Kutlandı

        Adana'nın Kozan, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan, Saimbeyli ve Feke'de Muhtarlar Günü Kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kozan'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Kozan Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Etkinlikte öğrenciler şiir okudu.

        Törene, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan Müftüsü Mustafa Kaya, siyasi parti temsilcisi ve mahalle muhtarları katıldı.

        Saimbeyli ilçesinde de Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, kaymakamlık toplantı salonunda muhtarlarla bir araya geldi.

        Muhtarların sorunlarını dinleyen Açar, muhtarlara başarı dileklerinde bulundu.

        Daha sonra vekalet ettiği Feke ilçesine geçen Açar, kaymakamlık toplantı salonunda muhtarlarla bir araya geldi.

        Muhtarların gününü kutlayan Açar, muhtlarlarla sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz konuşuyor
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Vural Çelik'e veda
        Vural Çelik'e veda
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti

        Benzer Haberler

        AK Parti Sözcüsü Çelik: Cinayet şebekesinin tüm uzantılarını ortaya çıkartı...
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Cinayet şebekesinin tüm uzantılarını ortaya çıkartı...
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partisinin ilçe kongresinde konuştu:
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partisinin ilçe kongresinde konuştu:
        8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali sürüyor
        8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali sürüyor
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu; 'Havaya ateş ettim, anlamad...
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu; 'Havaya ateş ettim, anlamad...
        Adana'da kavgayı ayırmak isteyen kişi tabancayla yaralandı
        Adana'da kavgayı ayırmak isteyen kişi tabancayla yaralandı
        Sanatçı Uğur Işılak, Adana'da konser verdi
        Sanatçı Uğur Işılak, Adana'da konser verdi