Kozan, Saimbeyli ve Feke'de Muhtarlar Günü Kutlandı

Daha sonra vekalet ettiği Feke ilçesine geçen Açar, kaymakamlık toplantı salonunda muhtarlarla bir araya geldi.

Saimbeyli ilçesinde de Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, kaymakamlık toplantı salonunda muhtarlarla bir araya geldi.

Kozan Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kozan'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Adana'nın Kozan, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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