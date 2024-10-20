Adana'da ormanlık alanda temizlik yapıldı

Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik, merkez Yüreğir ilçesindeki ormanlık alanda yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.