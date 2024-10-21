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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 18 yıl 9 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:02
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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 18 yıl 9 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Z.D, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 13 Mart'ta Dumlupınar Mahallesi'ndeki evine gelen kişiye sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Sanığın benzer suçlardan sabıkalı olduğunu ifade eden savcı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesini istedi.

        Z.D. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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