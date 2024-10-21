Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 18 yıl 9 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Z.D, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 13 Mart'ta Dumlupınar Mahallesi'ndeki evine gelen kişiye sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Sanığın benzer suçlardan sabıkalı olduğunu ifade eden savcı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesini istedi.